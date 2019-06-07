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Александр Васильев сравнил платье Ани Лорак с балетной пачкой

Модный эксперт Александр Васильев решил оценить выбор наряда певицы Ани Лорак на премии RU TV. Артистка показала на своей странице в сети Instagram пышное белое платье без бретелек.
Александр Васильев сравнил платье Ани Лорак с балетной пачкой

Ведущий программы “Модный приговор” Александр Васильев подчеркнул, что наряд Ани Лорак ему напоминает массивную балетную пачку. Эксперт предпочел бы увидеть в этом образе балерину Анастасию Волочкову, которой бы подобный выбор одежды однозначно подошел. Однако исполнительнице модный историк не сделал комплимент. Как передает слова Васильева издание “7 Дней”, певице удалось привлечь внимание общественности нестандартным нарядом.

Как известно, после развода с мужем Ани Лорак воспитывает семилетнюю дочь Софию. Поклонники артистки заметили, что она полностью сосредоточилась на работе и не комментирует личную жизнь.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:04

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