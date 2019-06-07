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Компания Acer выпустила сверхтонкий и почти невесомый ноутбук Swift 7

Компания Acer презентовала уникальный ноутбук Swift 7, отличающийся от себе подобных устройств сверхтонким корпусом и минимальным весом. Аппарат должен выйти на международный рынок, включая российский, в июле.
Компания Acer выпустила сверхтонкий и почти невесомый ноутбук Swift 7

Практически невесомый ноутбук в ТОП-модификации отечественные покупатели смогут приобрести по цене в 160 000 рублей. Acer Swift 7 поступит с металлическим корпусом в двух классических расцветках – белой и строгой черной. Модель с АКБ, обеспечивающим 12 часов автономии, весит 850 г. В закрытом виде толщина устройства составляет около 10 мм. Корпус новинки создан из сверхпрочных материалов - магниево-алюминиевого и магниево-литиевого сплавов.

Разработчики относят Swift 7 к ноутбукам бизнес-класса, способным поддерживать ресурсоемкие программы. Обработкой графики в аппарате занимается видеокарта, внедренная в центральный чипсет - Intel Core i7 восьмой генерации. Модель имеет 8/16 ГБ ОЗУ DDR4 и накопитель до 521 ГБ. Ультралегкий ноутбук получил полноразмерную клавиатуру, 14,0-дюймовый IPS-дисплей, растянувшийся на 92% верхней крышки, с разрешением Full HD-формата. Матрицу и защищает усиленное стекло Gorilla 6. Камеру инженеры Acer оборудовали около клавиатуры, сделав выдвижной.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:12

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