HTC представит новый смартфон U19e 11 июня





HTC в текущем году успела анонсировать всего один смартфон - Exodus 1s, но его выход запланирован на конец третьего квартала 2019-го, поэтому в данном случае речь идет о другой модели. Слухи говорят о том, что она получит название HTC U19e. Устройство располагает 6-дюймовым экраном с разрешением 1080x2160 пикселей. Фронтальная камера будет одинарной, а основная – двойной.Смартфон HTC U19e получит 8-ядерный процессор Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Энергией данные комплектующие призван обеспечивать аккумулятор емкостью 3930 мАч. Новинка должна работать на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Другие технические характеристики данного устройства пока неизвестны.Презентация нового смартфона HTC U19e состоится уже 11 июня. Эксперты считают, что бренд выбрал крайне неудачное время для анонса новинки в подобной ценовой категории, ведь она грозит остаться незамеченной из-за громкого выхода Mi 9T, который неожиданно для всех поступил в розничную продажу за неделю до своего официального выхода. Возможно у HTC есть план, что позволит им обратить внимание потенциальных покупателей на свою свое новое устройство.