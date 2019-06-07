Влад Кадони о свадьбе 51-летней мамы: «Я вижу, что мать счастлива»
Телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони признался, что очень счастлив за свою мать. По словам телезнаменитости, он со спокойной душой отпускал родительницу в очередной раз под венец, поскольку увидел, насколько она счастлива.
Вчера, 6 июня, родительница Влада Кадони, 51-летняя звезда одной из самых мистических телепередач России «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова, опять вышла замуж. Нового избранника ясновидящей зовут Олег, и он, как оказалось, очень нравится ее старшему наследнику.
В Сети появилось очередное интервью с Кадони, в котором он объяснил, почему со спокойной душой доверил свою мать ее новому мужчине.
По словам Кадони, жизнь у его родительницы с новым избранником построена на взаимности, а этот фактор очень важен, если супруги на самом деле хотят создать крепкую семью. Правда, сама роспись в ЗАГСе все-таки удивила Влада, так как он даже не думал о том, что ему придется выдавать свою мать в таком возрасте замуж.
К слову, также Кадони поспешил указать на то, что от вчерашнего мероприятия получил «крутые» эмоции, ведь увидел, как его «молодая мать» умеет полноценно наслаждаться жизнью, сообщает Dom2Life.
Вчера, 6 июня, родительница Влада Кадони, 51-летняя звезда одной из самых мистических телепередач России «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова, опять вышла замуж. Нового избранника ясновидящей зовут Олег, и он, как оказалось, очень нравится ее старшему наследнику.
В Сети появилось очередное интервью с Кадони, в котором он объяснил, почему со спокойной душой доверил свою мать ее новому мужчине.
«Я вижу, что моя мать счастлива, Олег – очень достойный мужчина, он делает ее счастливой!» - подчеркнул ведущий «Дома-2».
По словам Кадони, жизнь у его родительницы с новым избранником построена на взаимности, а этот фактор очень важен, если супруги на самом деле хотят создать крепкую семью. Правда, сама роспись в ЗАГСе все-таки удивила Влада, так как он даже не думал о том, что ему придется выдавать свою мать в таком возрасте замуж.
«Скажу откровенно – никогда не думал, что буду гулять на свадьбе своей мамы после 50 лет», - признался Влад журналистам.
К слову, также Кадони поспешил указать на то, что от вчерашнего мероприятия получил «крутые» эмоции, ведь увидел, как его «молодая мать» умеет полноценно наслаждаться жизнью, сообщает Dom2Life.
«Это здорово, это воодушевляет!» - заявил телеведущий «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:33