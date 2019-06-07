Влад Кадони о свадьбе 51-летней мамы: «Я вижу, что мать счастлива»

«Я вижу, что моя мать счастлива, Олег – очень достойный мужчина, он делает ее счастливой!» - подчеркнул ведущий «Дома-2».

«Скажу откровенно – никогда не думал, что буду гулять на свадьбе своей мамы после 50 лет», - признался Влад журналистам.

«Это здорово, это воодушевляет!» - заявил телеведущий «Дома-2».