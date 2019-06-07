Смартфоны Huawei не будут иметь предустановленных Instagram, Facebook и WhatsApp





Facebook приняла подобное решение из-за включения Huawei в черный список правительства США. Теперь устройства данного китайского бренда не будут иметь предустановленных приложений этой компании: Instagram, Facebook и WhatsApp. Представители американцев подробно рассказали, кого коснется подобное решение.Все владельцы смартфонов Huawei с установленными Instagram, Facebook и WhatsApp продолжат получать на них своевременные обновления. Предустановленных программ не будет на всех новых устройствах китайского бренда. Смартфоны, вышедшие до оглашения данного решения, получат подобные программы даже в том случае, если их производство началось позже, но в этом случае будет другая проблема.Недавно компания Google прекратила все связи с Huawei и заявила, что китайский бренд не может использовать ее приложения, в том числе Google Play. Следовательно, в скором времени владельцы подобных смартфонов не смогут скачать Instagram, Facebook и WhatsApp, ведь у них просто не будет доступа к официальному интернет-магазину. Решение Facebook – это очередной серьезный удар по телекоммуникационной корпорации из Китая.