Агата Муцениеце отреагировала на слухи о разводе с Павлом Прилучным

В новом интервью для издания “7 Дней” актриса Агата Муцениеце ответила на интересующий публику вопрос о взаимоотношениях в семье звезды. Муцениеце и Павел Прилучный считаются одними из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе, но в последнее время публика заподозрила разлад в семье. Артистка призналась, что реагирует на такие сведения исключительно с юмором и подозревает, что сплетни распускают мелкие СМИ. Новость о собственном разводе актриса назвала абсурдной и считает это обратной стороной популярности. Муцениеце не переживает из-за сплетен, а ссоры с медиа она считает лишним поводом привлечь внимание.Актриса призналась, что не переживает из-за неприятных комментариев, а также отмечает, что ее супруг крайне редко пользуется смартфоном. На данный момент звезда работает над веб-сериалом “Ты ж мать!”, в котором показывает жизнь современных матерей.