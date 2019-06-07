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Агата Муцениеце отреагировала на слухи о разводе с Павлом Прилучным

Актриса Агата Муцениеце решила ответить на слухи о разводе с Павлом Прилучным. В новом интервью артистка отметила, что она с юмором реагирует на такие вещи.
Агата Муцениеце отреагировала на слухи о разводе с Павлом Прилучным

В новом интервью для издания “7 Дней” актриса Агата Муцениеце ответила на интересующий публику вопрос о взаимоотношениях в семье звезды. Муцениеце и Павел Прилучный считаются одними из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе, но в последнее время публика заподозрила разлад в семье. Артистка призналась, что реагирует на такие сведения исключительно с юмором и подозревает, что сплетни распускают мелкие СМИ. Новость о собственном разводе актриса назвала абсурдной и считает это обратной стороной популярности. Муцениеце не переживает из-за сплетен, а ссоры с медиа она считает лишним поводом привлечь внимание.

Актриса призналась, что не переживает из-за неприятных комментариев, а также отмечает, что ее супруг крайне редко пользуется смартфоном. На данный момент звезда работает над веб-сериалом “Ты ж мать!”, в котором показывает жизнь современных матерей.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:29

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