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Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес призналась, что немного поправилась

Экс-героиня реалити-шоу «Дом-2» Таня Мусульбес призналась фанатам, что немного поправилась. По словам длинноволосой красавицы, ей хочется вернуть свои прежние формы, поэтому сейчас она намерена записаться в спортзал.

Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес призналась, что немного поправилась

Не так давно в Сети появились слухи о том, что Мусульбес и Литвинов находятся на грани развода. На данный момент Татьяна живет в Москве, где вместе со своей близкой подругой снимает квартиру, а ее муж Виктор находится в Одессе, где, по словам Пинчук, открывает семейный бизнес.

Считанные часы назад Мусульбес опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий блог, который тут же привлек внимание интернет-пользователей. Дело в том, что в посте Татьяна рассказывает о том, что перестала контролировать свой аппетит и время от времени путает день с ночью. По словам звезды «Дома-2», именно в ночное время она «срывается» и кушает все подряд.

«Хочу вернуть прежнюю форму!! Мой вес на этом фото - 57кг. Напомню, мой рост - 1,70. Сейчас мой вес - 59кг. Вы засмеялись?» - написала Таня.


Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес призналась, что немного поправилась

Как утверждает Мусульбес, для нее очень сложно сбросить даже 2 килограмма, особенно сейчас, когда у нее полностью отсутствует аппетит. Отметим, что Татьяна пообещала отныне посещать спортзал и записывать видеодоказательства того, что она была на тренировке, однако мало кто обратил внимание на эти заявления.

А все из-за того, что фолловеров по-прежнему интересует только одно – разводится ли Мусульбес с Литвиновым или все-таки просто привлекает к своей персоне внимание, отказываясь комментировать эти слухи.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:21

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