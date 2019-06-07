Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес призналась, что немного поправилась

«Хочу вернуть прежнюю форму!! Мой вес на этом фото - 57кг. Напомню, мой рост - 1,70. Сейчас мой вес - 59кг. Вы засмеялись?» - написала Таня.

Не так давно в Сети появились слухи о том, что Мусульбес и Литвинов находятся на грани развода. На данный момент Татьяна живет в Москве, где вместе со своей близкой подругой снимает квартиру, а ее муж Виктор находится в Одессе, где, по словам Пинчук, открывает семейный бизнес.Считанные часы назад Мусульбес опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий блог, который тут же привлек внимание интернет-пользователей. Дело в том, что в посте Татьяна рассказывает о том, что перестала контролировать свой аппетит и время от времени путает день с ночью. По словам звезды «Дома-2», именно в ночное время она «срывается» и кушает все подряд.Как утверждает Мусульбес, для нее очень сложно сбросить даже 2 килограмма, особенно сейчас, когда у нее полностью отсутствует аппетит. Отметим, что Татьяна пообещала отныне посещать спортзал и записывать видеодоказательства того, что она была на тренировке, однако мало кто обратил внимание на эти заявления.А все из-за того, что фолловеров по-прежнему интересует только одно – разводится ли Мусульбес с Литвиновым или все-таки просто привлекает к своей персоне внимание, отказываясь комментировать эти слухи.