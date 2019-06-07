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Психологи рассказали, каким мужчинам женщины не отказывают в сексе

Норвежские психологи провели исследование и узнали о том, как женщины выбирают себе интимных партнеров. Специалисты рассказали о мужчинах, которым представительницы прекрасного пола реже всего отказывают в сексе.
Психологи рассказали, каким мужчинам женщины не отказывают в сексе

Материал был опубликован в авторитетном британском издании The Sun. В нем психологи из Норвегии рассказали о том, как женщины выбирают себе партнера для секса. Представительницы прекрасного пола негативно воспринимают тех мужчин, которые слишком наглядно и активно пытаются заслужить их внимание. Такие люди кажутся им слишком непривлекательными и зацикленными. Кроме того, представители мужского пола, слишком активно намекающие на интимную связь, и вовсе могут оскорбить женщину подобным поведением, что сведет их шансы на успех практически к нулю.

Мужчины, которые ведут себе более спокойно и отстраненно, вызывают совершенно другой эффект, отмечают психологи. Подобное поведение женщинам нравится куда больше. Специалисты рассказали: если убедить представительницу прекрасного пола в том, что она действительно не интересует мужчину, то ее интерес к такому партнеру только возрастет. Причем в этом случае неважно, о чем на самом деле он думает. Согласно статистике такие мужчины намного чаще занимаются сексом, чем те, кто активно пытаются его добиться. При этом психологи добавили, что никогда не стоит забывать про индивидуальные особенности каждого человека.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:01

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