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Малахов поблагодарил Борисову за поддержку в конфликте с Галкиным

Андрей Малахов выразил благодарность своей давней приятельнице Дане Борисовой, поддержавшей его в конфликте с Максимом Галкиным. Телеведущая считает своего коллегу лучшим журналистом.
Малахов поблагодарил Борисову за поддержку в конфликте с Галкиным

Малахов часто приглашает Борисову в свою программу. В последнее время, как призналась знаменитость, она немного «расклеилась». На эфирах с участием звезды ведущий обратил внимание, что его гостья несколько похудела и выглядит не лучшим образом. Малахов поддержал ее и посоветовал сменить обстановку, за что она ему очень благодарна.
Малахов поблагодарил Борисову за поддержку в конфликте с Галкиным

Борисова считает коллегу хорошим другом и «журналистом номер один». Она, в отличие от многих звезд из шоу-бизнеса, в разразившемся скандале вокруг особняка Галкина и Пугачевой на Кипре и якобы потраченных на него 2 млн евро, приняла сторону Малахова. Знаменитость посоветовала приятелю не обращать внимания на критику юмориста, назвавшего программу «Прямой эфир» «дешевым балаганом». Телеведущий очень благодарен Борисовой, выступившей в его защиту, за теплые слова.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:10

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