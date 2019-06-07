Малахов поблагодарил Борисову за поддержку в конфликте с Галкиным

Малахов часто приглашает Борисову в свою программу. В последнее время, как призналась знаменитость, она немного «расклеилась». На эфирах с участием звезды ведущий обратил внимание, что его гостья несколько похудела и выглядит не лучшим образом. Малахов поддержал ее и посоветовал сменить обстановку, за что она ему очень благодарна.Борисова считает коллегу хорошим другом и «журналистом номер один». Она, в отличие от многих звезд из шоу-бизнеса, в разразившемся скандале вокруг особняка Галкина и Пугачевой на Кипре и якобы потраченных на него 2 млн евро, приняла сторону Малахова. Знаменитость посоветовала приятелю не обращать внимания на критику юмориста, назвавшего программу «Прямой эфир» «дешевым балаганом». Телеведущий очень благодарен Борисовой, выступившей в его защиту, за теплые слова.