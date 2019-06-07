Александр Васильев дал оценку фигуре Полины Гагариной

Ведущий программы “Модный приговор” Александр Васильев оценил платье-бюстье Полины Гагариной, в котором она появилась на премии RU TV. Артистка выбрала яркий наряд розово-лилового цвета и светлые туфли-лодочки, что в целом подчеркивает привлекательную фигуру матери двоих детей. Как отметил Васильев, у певицы красивые ноги, что подчеркивает фасон платья с короткой юбкой спереди и удлиненной сзади. Историк моды считает, что сейчас Гагарина одевается, как подобает настоящей звезде - всегда эффектно.Полина Гагарина не так давно отмечала, что после рождения второго ребенка она поправилась. Однако быстро взяла себя в руки и избавилась от лишних килограммов, благодаря чему сейчас чувствует себя замечательно.