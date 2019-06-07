Медики рассказали о вреде просмотра сериалов «залпом»





В последние годы все больше людей начинают смотреть любимые сериалы буквально «залпом», серия за серией, а иногда и весь сезон сразу. Подобная привычка крайне негативно сказывается на здоровье человека. Медики выделяют несколько главных проблем в таких ситуациях: неудобная поза, долгое время сидения, переедание и снижение активности. Все это приводит к тому, что у человека начинает серьезно портиться здоровье.Медики отмечают: сидячий образ жизни и постоянное переедание способны привести к системным проблемам с сердцем и сосудами, например, тромбозу глубоких вен нижних конечностей, а также диабету 2 типа. Не стоит забывать и про зрение, так как от постоянного напряжения устают и глаза. При этом многие не думают про социальный аспект. Все чаще люди начинают отдавать предпочтение просмотру любимого сериала, а не встрече с друзьями или знакомыми.Семейный врач София Толливер советует людям никогда не смотреть больше двух серий сразу, а лучше останавливаться на одной. Каждые полчаса необходимо делать перерыв и проводить небольшую активность: погулять с собакой, сходить в туалет, сделать разминку, включить стирку. Также во время просмотра сериалов нужно отдавать предпочтение здоровой еде.