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Комик Гарри Хилл пожаловался на проблемы с психическим здоровьем из-за работы на ТВ

Известный комик Гарри Хилл пожаловался на проблемы с психическим здоровьем из-за работы на телевидении. Слова звезды приводит британское издание Daily Express.
Комик Гарри Хилл пожаловался на проблемы с психическим здоровьем из-за работы на ТВ

В течение 11 лет шоумен Гарри Хилл вел программу Harry Hill’s TV Burp, но недавно ее закрыли. Артист пожаловался, что после лишения его работы он почувствовал симптомы психического расстройства. В частности, 54-летний ведущий после окончания шоу ощутил на себе нечто вроде ПТСР, причиной чего стало телевидение. Хилл отметил, что может заплакать, услышав заставку программы Emmerdale.

На данный момент Гарри Хилл проводит время без телевидения, отказавшись от реалити-шоу и других программ. Его супруга является поклонницей канала TLC, который комик раскритиковал. На данный момент артист работает над шоу Harry Hill’s Alien Fun Capsule.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:35

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