На МКАД из-за ДТП с двумя авто погиб мотоциклист





В представительстве столичной ГИБДД уточнили, что авария произошла 68-ом километре северо-западного отрезка МКАД. На этом участке автомагистрали ранее столкнулись две машины. Мотоциклист, мчавшийся на огромной скорости, влетел в стоящие на дороге машины. Кроме байкера, получившего несовместимые с жизнью травмы, в ДТП никто не пострадал.После смертельного дорожного инцидента в районе Волоколамского шоссе правоохранители перекрыли две полосы движения. Водителям советуют, отправляясь в поездку, выбрать выгодные для себя пути объезда места аварии.