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На МКАД из-за ДТП с двумя авто погиб мотоциклист

Утром 7 июня в ДТП, случившемся на МКАД, погиб мотоциклист. Байкер врезался в столкнувшиеся ранее автомобили.
На МКАД из-за ДТП с двумя авто погиб мотоциклист

В представительстве столичной ГИБДД уточнили, что авария произошла 68-ом километре северо-западного отрезка МКАД. На этом участке автомагистрали ранее столкнулись две машины. Мотоциклист, мчавшийся на огромной скорости, влетел в стоящие на дороге машины. Кроме байкера, получившего несовместимые с жизнью травмы, в ДТП никто не пострадал.

После смертельного дорожного инцидента в районе Волоколамского шоссе правоохранители перекрыли две полосы движения. Водителям советуют, отправляясь в поездку, выбрать выгодные для себя пути объезда места аварии.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:12

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