В Самарской области в ДТП с участием автокрана погибли 3 человека





7 июля около 6:55 по местному времени на 1028 километре трассы М5 «Урал» произошло ДТП с участием отечественной легковушки Lada Largrus и автокрана «КамАЗ». Столкновение произошло около населенного пункта Алексеевка в сторону Тольятти. В результате ДТП пострадало 7 человек, трое из них погибли, все они находились в салоне универсала Lara Largus. Пострадавшие доставлены в ближайшее медицинское учреждение. Двое из них были заблокированы в поврежденной легковушке, для их извлечения была применена специальная гидравлическая спасательная техника. Состояние этих людей медики оценили как тяжелое.На месте смертельного ДТП работают сотрудники ГИБДД Самарской области. Они опрашивают свидетелей и изучают тормозные пути автомобилей. По одной из версий, легковой автомобиль двигался в сторону города Тольятти, водитель превышал допустимую на этом участке дороги скорость. На встречу автомобилю ехал автокран «КамАЗ». По неизвестным причинам водитель универсала Lada Largus не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение.