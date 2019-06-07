Иосиф Оганесян проболтался о реальном возрасте Саши Черно





Ни для кого не является секретом, что Черно и Оганесян твердо решили обзаводиться наследниками. Причем стать счастливыми родителями Александра и Иосиф планируют в ближайшее время. Более того, как стало известно из эфиров реалити-шоу «Дом-2», супруги намерены родить как минимум двоих малышей.Вот только тут у Черно и Оганесяна возникают разногласия. Выяснилось, что Иосиф хочет погодок, а Александра намерена повторно посетить роддом после первых родов как минимум через 20 лет. По мнению парня, это очень большой срок, особенно если учесть тот факт, что для его возлюбленной через такой промежуток времени будет куда сложнее не только забеременеть, но и выносить малыша.В итоге Оганесян попытался переубедить Черно, но этим только нажил себе новых проблем. Дело в том, что Иосиф совершенно случайно заявил, что через 20 лет Саше будет 50 лет, и она уж точно в таком возрасте не сможет забеременеть.Нужно сказать, что телезрители «Дома-2» тут же отреагировали на слова Оганесяна и после незамысловатых математических подсчетов сделали вывод, что сейчас Черно вовсе не 25 лет, а как минимум 30.Отметим, что не в меру болтливый Оганесян попытался перевести свои заявления в шутку, однако мало кто поверил в его слова. По мнению поклонников, Иосиф попросту проболтался о реальном возрасте Саши.