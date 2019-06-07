Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова

Около семи лет назад Бари Алибасов провел репетицию собственных похорон с участием солистов группы “На-На”. На опубликованных Сергеем Жориным фотографиях участники коллектива позируют в черном. Адвокат отметил, что артист пытался официально зафиксировать за наследниками обязанность ухаживать за его котом. Однако домашний питомец уже умер, а наследники сами успели обзавестись жильем, как отметил Жорин. Таким образом адвокат звезды поздравил его с днем рождения, который состоялся 6 июня.Юрист посоветовал Бари Алибасову “завязывать с кротами”. Как известно, музыкант случайно выпил жидкость и попал в больницу с серьезным ожогом пищевода.