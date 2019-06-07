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Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова

Адвокат Сергей Жорин показал, как проводилась репетиция похорон музыканта Бари Алибасова. На просторах личной страницы в сети Instagram видно, как солисты группы “На-На” позируют в черном.
Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова

Около семи лет назад Бари Алибасов провел репетицию собственных похорон с участием солистов группы “На-На”. На опубликованных Сергеем Жориным фотографиях участники коллектива позируют в черном. Адвокат отметил, что артист пытался официально зафиксировать за наследниками обязанность ухаживать за его котом. Однако домашний питомец уже умер, а наследники сами успели обзавестись жильем, как отметил Жорин. Таким образом адвокат звезды поздравил его с днем рождения, который состоялся 6 июня.

Юрист посоветовал Бари Алибасову “завязывать с кротами”. Как известно, музыкант случайно выпил жидкость и попал в больницу с серьезным ожогом пищевода.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:19

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