Катерина Шпица продаст свои платья с «красных дорожек» на благотворительном онлайн-аукционе

По мнению Шпицы, ее наряды могут пригодиться девушкам, готовящимся к выпускным балам. Все платья - в идеальном состоянии, поскольку создавались с любовью и были надеты всего по одному разу. Они подойдут претенденткам комплекции XS и ростом 160-170 см. Бонусом к покупке звезда объявила личную встречу с ней на примерке.Деньги, вырученные за наряды с «красных дорожек», актриса хочет направить на благотворительность. Знаменитость предоставит возможность победительнице онлайн-аукциона самостоятельно выбрать фонд и обязуется отчитаться квитанцией. Шпица пообещала начать постить платья и назначить время и дату прямой трансляции, как только откликнутся желающие.