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Катерина Шпица продаст свои платья с «красных дорожек» на благотворительном онлайн-аукционе

Катерина Шпица после «ревизии» своего гардероба решила распродать свои роскошные платья, побывавшие на «красных дорожках», на интернет-аукционе. Как сообщила известная актриса в своем Instagram-микроблоге, вырученные средства она планирует направить на благотворительность.
Катерина Шпица продаст свои платья с «красных дорожек» на благотворительном онлайн-аукционе

По мнению Шпицы, ее наряды могут пригодиться девушкам, готовящимся к выпускным балам. Все платья - в идеальном состоянии, поскольку создавались с любовью и были надеты всего по одному разу. Они подойдут претенденткам комплекции XS и ростом 160-170 см. Бонусом к покупке звезда объявила личную встречу с ней на примерке.

Деньги, вырученные за наряды с «красных дорожек», актриса хочет направить на благотворительность. Знаменитость предоставит возможность победительнице онлайн-аукциона самостоятельно выбрать фонд и обязуется отчитаться квитанцией. Шпица пообещала начать постить платья и назначить время и дату прямой трансляции, как только откликнутся желающие.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:05

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