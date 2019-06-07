Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой примерила шляпку с вуалью

Максим Галкин рассказывает, что его дочери нравится носить мамины шляпы, поэтому крестная подарила ей одну из новой коллекции. Артист рассказал о фирме, принадлежащей крестной дочери звезды. Оказалось, что с этой компанией Примадонна успешно выпускает линию обуви и аксессуаров. Узнав название фирмы Елизавета Галкина представила свой вариант этого слова, что было запечатлено на видео.Дочь Галкина и Примадонны примерила белую широкополую шляпу с вуалью и такого же цвета сарафан. В своем возрасте Елизавета Галкина уже участвовала в модном показе детской коллекции Галины Юдашкиной. На подиум наследница вышла с детьми Филиппа Киркорова.