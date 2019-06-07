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Киркоров и Пригожин помирились после скандала из-за Валерии

Филипп Киркоров и Иосиф Пригожин, как сообщил Максим Галкин в разделе «Истории» своего Instagram-аккаунта, помирились. Мирно беседующих поп-короля отечественной эстрады и продюсера запечатлели во время подготовки премии «Муз-ТВ».
Киркоров и Пригожин помирились после скандала из-за Валерии

Киркоров и Пригожин пожали друг другу руки, и артист поздравил супруга Валерии с 15-летием брака - хрустальной свадьбой. Певец спросил, есть ли у продюсера к нему претензии, и получил отрицательный ответ. В это время подоспевший к ним Галкин с иронией заметил, что они, к счастью, не в одной номинации. Киркоров парировал, что и он, и Пригожин - кандидаты на получение премии в категории «Человек года». В ответ юморист отметил: в ней участвует Валерия, но поп-король заявил, что это номинация ее супруга.
Киркоров и Пригожин помирились после скандала из-за Валерии

Конфликт между Киркоровым и Пригожиным, в большей степени раздутый прессой, возник после скандального высказывания артиста, что тот способен предать семью, как только представится удобный случай. Певец поставил под сомнение искренность чувств продюсера к жене. Пригожин уверен: исполнитель высказался так из-за ревности. Много лет назад поп-король добивался взаимности от Валерии, а когда коллега по шоу-бизнесу ему отказала, сказал, что не понимает, что она нашла в этом «лысом мужчине».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:11

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