Похудевшая певица Адель зачитала рэп на вечеринке у друга

Поклонники заметили, что после длительного перерыва в выступлениях певица Адель появилась на мероприятии в Лос-Анджелесе. В разгар праздника артистка исполнила куплет Ники Минаж из трека Канье Уэста “Monster”, что очевидцы запечатлели на видео и опубликовали в социальных сетях. Ролик показал публике навыки знаменитости в исполнении рэпа, а также фанаты восхитились похудевшей фигурой звезды. На той же сцене Адель исполнила хит Бейонсе “Formation”, после чего публика пришла к выводу, что звезда является невероятно талантливой.Как известно, в марте 2019 года Адель заявила о расставании с бизнесменом Саймоном Конекки после 8 лет отношений. При этом пара намерена растить общего сына в любви и попросила публику сохранить их право на неприкосновенность частной жизни.