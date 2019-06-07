АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Специалисты рассказали о скрытых секретах создания вирусной рекламы на YouTube
EUR 73.27 USD 65.23
Курс валют на 07.06.2019

Похудевшая певица Адель зачитала рэп на вечеринке у друга

Британская певица Адель удивила публику, зачитав рэп на вечеринке у друга в Лос-Анджелесе. Звезда также показала похудевшую фигуру на своей странице в сети Instagram.
Похудевшая певица Адель зачитала рэп на вечеринке у друга

Поклонники заметили, что после длительного перерыва в выступлениях певица Адель появилась на мероприятии в Лос-Анджелесе. В разгар праздника артистка исполнила куплет Ники Минаж из трека Канье Уэста “Monster”, что очевидцы запечатлели на видео и опубликовали в социальных сетях. Ролик показал публике навыки знаменитости в исполнении рэпа, а также фанаты восхитились похудевшей фигурой звезды. На той же сцене Адель исполнила хит Бейонсе “Formation”, после чего публика пришла к выводу, что звезда является невероятно талантливой.

Как известно, в марте 2019 года Адель заявила о расставании с бизнесменом Саймоном Конекки после 8 лет отношений. При этом пара намерена растить общего сына в любви и попросила публику сохранить их право на неприкосновенность частной жизни.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представители NASA рассказали о «Точке
Киркоров и Пригожин помирились после
Google рассказала о дате выхода и об
Похудевшая певица Адель зачитала рэп на
Новая iOS 13 от Apple начнет
Принцесса Евгения ради супруга Джека
Стоматолог заставил Андрея Малахова
Курение электронных сигарет беременными
Жасмин ответила на критику Зарубиной на
Диана Арбенина появилась в студии
Специалисты рассказали о скрытых
Лариса Гузеева обзавелась роскошной
В Норвегии эвакуирован персонал
Алла Пугачева следит за работой Максима
Kia показала тизер обновленного седана
Алена Кравец получила в подарок от
Трамп считает расследование Мюллера
Александр Панкратов-Черный финансово
Чрезмерное употребление орехов может
Судебные приставы арестовали автомобиль
Китайские исполинские саламандры
Уфолог обнаружил на снимках кометы
Анна Хилькевич раскрыла поклонникам
Названы опасные для человека инфекции,
Андрей Биланов винит себя в крахе трех
Ученые рассказали, как можно бороться с
Виктория Лопырева провела ужин с
В Роскачестве назвали пять опасных для
Участница «Битвы экстрасенсов» Елена
«МегаФон» и Cinia Oy соединят
Просмотреть все новости