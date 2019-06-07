Стоматолог заставил Андрея Малахова замолчать на 10 минут

Скандальный телеведущий опубликовал в социальных сетях снимок из стоматологического кабинета, где запечатлен в компании врача. Малахов позирует на кушетке с синим предметом в зубах, отметив, что “зубной фее” удалось заткнуть ему рот в прямом смысле. Поклонники отреагировали на произошедшее удивленно, отметив, что “молчащий Малахов — это нонсенс”. При этом некоторые комментаторы выразили сожаление по поводу не слишком длительного периода молчания звезды.Публика заметила, что все чаще Андрей Малахов становится фигурантом скандалов, что пошатнуло репутацию телеведущего. Как известно, Максим Галкин обвинил коллегу во вранье, а подписчики заметили безразличие артиста к катастрофе лайнера SSJ-100.