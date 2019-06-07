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Xiaomi и Mastercard запустят в России платежный сервис Mi Pay

Компания Xiaomi и система Mastercard запустят в России платежный сервис Mi Pay, позволяющий проводить оплату бесконтактным способом. Точные даты появления не сообщаются, но представители брендов заявили, что это произойдет в ближайшие месяцы.
Xiaomi и Mastercard запустят в России платежный сервис Mi Pay

Mi Pay будет доступен владельцам новых смартфонов Xiaomi, оснащенных NFC модулем для бесконтактных платежей. Для этого Mastercard предложит свою передовую технологию токенизации, помогающую надежно защитить персональные данные пользователя. Все они заменяются на эквивалент в виде 16-значного набора цифр, привязанного к конкретному приложению на определенном устройстве. Это приведет к тому, что реальных персональных данных не будет ни на телефоне, ни на облачных серверах Mi Pay, поэтому пользователь сможет не волноваться о сохранности подобной информации.

Активные пользователи данной платежной системы от Xiaomi и Mastercard смогут получать специальные бонусы, привилегии и акции. Точной даты запуска Mi Pay не сообщается, но при этом было сказано, что он состоится уже в ближайшие месяцы.

Напомним, в 2018 году на платежные системы Apply Pay и Google Pay приходится 99% подобных платежей. Их число за последний год выросло в 2,5 раза, а общий оборот – в 3,1. Средний чек россиянина – 515 рублей. По итогам 2018 года Россия вошла в тройку стран по популярности NFC. Сейчас в РФ работают практически все существующие электронные платежные системы.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:30

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