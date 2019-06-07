Диана Арбенина появилась в студии “Вечернего Урганта” в костюме католического священника
Певица Диана Арбенина появилась в шоу “Вечерний Ургант” в костюме католического священника. Саму студию программы артистка сравнила с исповедальней.
Солистка группы “Ночные снайперы” задала настроение очередному выпуску программы под руководством Ивана Урганта своим нарядом. Сутана католического священника заинтересовала ведущего, который поинтересовался, значит ли эта одежда что-то для певицы. После нескольких сумбурных ответов Диана Арбенина отметила, что никогда не понимала расположение диванов в студии, поскольку для нее неудобно сидеть боком к ведущему. Поэтому певица села на подлокотники дивана, повернувшись к Урганту.
Звезда отметила, что так гораздо удобнее смотреть друг другу в глаза, а после студию сравнила с исповедальней. Кроме Дианы Арбениной в костюме появился ведущий в образе Пушкина. Ургант пошутил, что бакенбарды слишком походят на еврейские пейсы.
Солистка группы “Ночные снайперы” задала настроение очередному выпуску программы под руководством Ивана Урганта своим нарядом. Сутана католического священника заинтересовала ведущего, который поинтересовался, значит ли эта одежда что-то для певицы. После нескольких сумбурных ответов Диана Арбенина отметила, что никогда не понимала расположение диванов в студии, поскольку для нее неудобно сидеть боком к ведущему. Поэтому певица села на подлокотники дивана, повернувшись к Урганту.
Звезда отметила, что так гораздо удобнее смотреть друг другу в глаза, а после студию сравнила с исповедальней. Кроме Дианы Арбениной в костюме появился ведущий в образе Пушкина. Ургант пошутил, что бакенбарды слишком походят на еврейские пейсы.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:07