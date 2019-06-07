АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Специалисты рассказали о скрытых секретах создания вирусной рекламы на YouTube
EUR 73.27 USD 65.23
Курс валют на 07.06.2019

Диана Арбенина появилась в студии “Вечернего Урганта” в костюме католического священника

Певица Диана Арбенина появилась в шоу “Вечерний Ургант” в костюме католического священника. Саму студию программы артистка сравнила с исповедальней.
Диана Арбенина появилась в студии “Вечернего Урганта” в костюме католического священника

Солистка группы “Ночные снайперы” задала настроение очередному выпуску программы под руководством Ивана Урганта своим нарядом. Сутана католического священника заинтересовала ведущего, который поинтересовался, значит ли эта одежда что-то для певицы. После нескольких сумбурных ответов Диана Арбенина отметила, что никогда не понимала расположение диванов в студии, поскольку для нее неудобно сидеть боком к ведущему. Поэтому певица села на подлокотники дивана, повернувшись к Урганту.
Диана Арбенина появилась в студии “Вечернего Урганта” в костюме католического священника

Звезда отметила, что так гораздо удобнее смотреть друг другу в глаза, а после студию сравнила с исповедальней. Кроме Дианы Арбениной в костюме появился ведущий в образе Пушкина. Ургант пошутил, что бакенбарды слишком походят на еврейские пейсы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представители NASA рассказали о «Точке
Киркоров и Пригожин помирились после
Google рассказала о дате выхода и об
Похудевшая певица Адель зачитала рэп на
Новая iOS 13 от Apple начнет
Принцесса Евгения ради супруга Джека
Стоматолог заставил Андрея Малахова
Курение электронных сигарет беременными
Жасмин ответила на критику Зарубиной на
Диана Арбенина появилась в студии
Специалисты рассказали о скрытых
Лариса Гузеева обзавелась роскошной
В Норвегии эвакуирован персонал
Алла Пугачева следит за работой Максима
Kia показала тизер обновленного седана
Алена Кравец получила в подарок от
Трамп считает расследование Мюллера
Александр Панкратов-Черный финансово
Чрезмерное употребление орехов может
Судебные приставы арестовали автомобиль
Китайские исполинские саламандры
Уфолог обнаружил на снимках кометы
Анна Хилькевич раскрыла поклонникам
Названы опасные для человека инфекции,
Андрей Биланов винит себя в крахе трех
Ученые рассказали, как можно бороться с
Виктория Лопырева провела ужин с
В Роскачестве назвали пять опасных для
Участница «Битвы экстрасенсов» Елена
«МегаФон» и Cinia Oy соединят
Просмотреть все новости