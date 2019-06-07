Диана Арбенина появилась в студии “Вечернего Урганта” в костюме католического священника





Солистка группы “Ночные снайперы” задала настроение очередному выпуску программы под руководством Ивана Урганта своим нарядом. Сутана католического священника заинтересовала ведущего, который поинтересовался, значит ли эта одежда что-то для певицы. После нескольких сумбурных ответов Диана Арбенина отметила, что никогда не понимала расположение диванов в студии, поскольку для нее неудобно сидеть боком к ведущему. Поэтому певица села на подлокотники дивана, повернувшись к Урганту.Звезда отметила, что так гораздо удобнее смотреть друг другу в глаза, а после студию сравнила с исповедальней. Кроме Дианы Арбениной в костюме появился ведущий в образе Пушкина. Ургант пошутил, что бакенбарды слишком походят на еврейские пейсы.