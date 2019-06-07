Специалисты рассказали о скрытых секретах создания вирусной рекламы на YouTube





Реклама не должна быть слишком затяжной – примерно 1,2-1,7 мин, а акцент на бренде лучше делать в конце видео. Маркетологам советуют к съемкам ролика чаще привлекать не знаменитостей, а детей или животных, вызывающих у людей умиление. К таким выводам ученые пришли после изучения более 60 характеристик рекламы и анализа 11 показателей эмоций. В исследовании использовались 109 брендов, включающих 100 лучших рекламодателей США 2012 года и активные на YouTube компании.Специалисты выяснили, что объявления, вызывающие положительные эмоции вдохновения, тепла, развлечений и волнения, стимулируют сильный позитивный обмен. Интернет-пользователей привлекает реклама с драматичным сюжетом, сюрпризами. Обращения оказывают сильное негативное влияние на обмен, за исключением случаев, когда рекламируемый предмет связан с рискованными условиями покупки, такими как новые или дорогостоящие продукты.Авторы исследования, представленного в «Журнале маркетинга», надеются, что их работа научит специалистов разрабатывать рекламу, стимулирующую вирусность. Секреты эффективности призывающих к покупке роликов просты – сдержанность, минимальная экспозиция бренда и сильные эмоции.