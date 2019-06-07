Специалисты рассказали о скрытых секретах создания вирусной рекламы на YouTube
Специалисты ряда научных учреждений США, изучив различные виды вирусной рекламы на YouTube, раскрыли ее секреты. Подобный маркетинговый ход может стать успешным, если ролик окажется увлекательным, с неожиданным финалом и сможет вызвать у зрителя сильные эмоции.
Реклама не должна быть слишком затяжной – примерно 1,2-1,7 мин, а акцент на бренде лучше делать в конце видео. Маркетологам советуют к съемкам ролика чаще привлекать не знаменитостей, а детей или животных, вызывающих у людей умиление. К таким выводам ученые пришли после изучения более 60 характеристик рекламы и анализа 11 показателей эмоций. В исследовании использовались 109 брендов, включающих 100 лучших рекламодателей США 2012 года и активные на YouTube компании.
Специалисты выяснили, что объявления, вызывающие положительные эмоции вдохновения, тепла, развлечений и волнения, стимулируют сильный позитивный обмен. Интернет-пользователей привлекает реклама с драматичным сюжетом, сюрпризами. Обращения оказывают сильное негативное влияние на обмен, за исключением случаев, когда рекламируемый предмет связан с рискованными условиями покупки, такими как новые или дорогостоящие продукты.
Авторы исследования, представленного в «Журнале маркетинга», надеются, что их работа научит специалистов разрабатывать рекламу, стимулирующую вирусность. Секреты эффективности призывающих к покупке роликов просты – сдержанность, минимальная экспозиция бренда и сильные эмоции.
Реклама не должна быть слишком затяжной – примерно 1,2-1,7 мин, а акцент на бренде лучше делать в конце видео. Маркетологам советуют к съемкам ролика чаще привлекать не знаменитостей, а детей или животных, вызывающих у людей умиление. К таким выводам ученые пришли после изучения более 60 характеристик рекламы и анализа 11 показателей эмоций. В исследовании использовались 109 брендов, включающих 100 лучших рекламодателей США 2012 года и активные на YouTube компании.
Специалисты выяснили, что объявления, вызывающие положительные эмоции вдохновения, тепла, развлечений и волнения, стимулируют сильный позитивный обмен. Интернет-пользователей привлекает реклама с драматичным сюжетом, сюрпризами. Обращения оказывают сильное негативное влияние на обмен, за исключением случаев, когда рекламируемый предмет связан с рискованными условиями покупки, такими как новые или дорогостоящие продукты.
Авторы исследования, представленного в «Журнале маркетинга», надеются, что их работа научит специалистов разрабатывать рекламу, стимулирующую вирусность. Секреты эффективности призывающих к покупке роликов просты – сдержанность, минимальная экспозиция бренда и сильные эмоции.
Наука / Авторские новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:57