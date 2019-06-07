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Google рассказала о дате выхода и об особенностях сервиса Stadia

Компания Google провела небольшую презентация своего нового стримингово-игрового сервиса Stadia. Он появится в определенных странах уже в ноябре, пользователям предложат два вида подписки, несколько дизайнов геймпада и доступ на разных устройствах.
Google рассказала о дате выхода и об особенностях сервиса Stadia

Google провела первую трансляцию передачи Stadia Connect, которая теперь будет выходить по мере необходимости. В ней представители компании рассказали первые подробности стримингово-игрового сервиса Stadia. Его запуск состоится уже в ноябре 2019 года, но в первое время он будет доступен в ограниченном числе стран: США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Ирландия, Бельгия, Швеция, Норвегия, Испания, Нидерланды и Италия.

Пользователям предложат два вида подписки на Google Stadia – бесплатную и Pro, последняя обойдется в 9,99 долларов в месяц. Примечательно, что обычный вариант станет доступным только в 2020 году. Обладатели подписки Pro будут вынуждены покупать конкретные игры отдельно, но при этом им обещают ощутимые скидки и дополнительный контент. Самая главная разница между обычной версией и платной – это качество картинки и звука. В первом случае – это FullHD и стереозвук, а во втором – 4K и 5.1 аудио.

Стримингово-игровой сервис Google Stadia будет доступен на ПК, телевизорах с Chromecast Ultra и смартфонах Pixel 3. Также покупателям предложат оригинальный геймпад за 69 долларов с разным цветовым оформлением.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:06

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