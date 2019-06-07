Google рассказала о дате выхода и об особенностях сервиса Stadia





Google провела первую трансляцию передачи Stadia Connect, которая теперь будет выходить по мере необходимости. В ней представители компании рассказали первые подробности стримингово-игрового сервиса Stadia. Его запуск состоится уже в ноябре 2019 года, но в первое время он будет доступен в ограниченном числе стран: США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Ирландия, Бельгия, Швеция, Норвегия, Испания, Нидерланды и Италия.Пользователям предложат два вида подписки на Google Stadia – бесплатную и Pro, последняя обойдется в 9,99 долларов в месяц. Примечательно, что обычный вариант станет доступным только в 2020 году. Обладатели подписки Pro будут вынуждены покупать конкретные игры отдельно, но при этом им обещают ощутимые скидки и дополнительный контент. Самая главная разница между обычной версией и платной – это качество картинки и звука. В первом случае – это FullHD и стереозвук, а во втором – 4K и 5.1 аудио.Стримингово-игровой сервис Google Stadia будет доступен на ПК, телевизорах с Chromecast Ultra и смартфонах Pixel 3. Также покупателям предложат оригинальный геймпад за 69 долларов с разным цветовым оформлением.