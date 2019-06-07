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Лариса Гузеева обзавелась роскошной квартирой в центре Москвы

Телеведущая Лариса Гузеева приобрела себе роскошную квартиру в центре Москвы. Апартаменты, находящиеся на Садовнической набережной, имеют стоимость порядка 70-90 млн рублей, в связи с чем публика задалась вопросом, откуда у звезды такие доходы.
Лариса Гузеева обзавелась роскошной квартирой в центре Москвы

Лариса Гузеева выступает одной из наиболее востребованных звезд отечественного телевидения, а с недавних пор она участвует в программе “Живая жизнь”. Поклонники знают актрису благодаря шоу “Давай поженимся!”, а за работу на Первом канале артистка была удостоена “ТЭФИ”. Недавно появились сведения, что во владении Гузеевой имеется роскошная квартира в столице РФ, из окон которой открывается вид на набережную и мост. Апартаменты могут похвастаться внушительными размерами, а их стоимость достигает в сумме от 70 до 90 млн рублей.

Фанаты начали возмущаться, что артисты часто живут лучше других, а фолловеры Гузеевой заступились за телеведущую, отметив, что она много работала. Как передает StarHit, Стас Садальский заявил, что артистка не имела возможности получить квартиру бесплатно, приведя в пример бедность актеров в советское время.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:46

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