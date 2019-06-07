Принцесса Евгения ради супруга Джека Бруксбанка изменила официальное имя

Официально королевскую особу называли «Принцессой Евгенией Викторией Еленой Йоркской», а теперь в ее имени появилась приписка «миссис Джек Бруксбанк». Внучка Елизаветы II вышла замуж за сына бухгалтера, работавшего в свое время в пабе официантом, минувшей осенью. У 33-летнего избранника принцессы имеются королевские корни: он потомок виконта Томаса Кокса, приходившегося прадедом ее матери Сары Фергюсон. Супруги оказались родственниками, хотя и очень дальними.Пара встречалась, прежде чем пойти под венец, семь лет. Бруксбанк сделал предложение возлюбленной на отдыхе в Никарагуа, встав на одно колено на фоне заката. Молодожены произнесли клятву верности друг другу в часовне Святого Георгия, где венчались Меган Маркл и принц Гарри. Внучка королевы обожает своего супруга и всячески демонстрирует свою любовь к нему. Одним из таких проявлений преданности мужу стало добавление принцессой Евгенией его фамилии в свое официальное имя.