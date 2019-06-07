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Трамп считает расследование Мюллера причиной ухудшения отношений с РФ

Дональд Трамп высказал свое мнение относительно отношений США и России, а также их перспектив. Американский президент считает расследование спецпрокурора Мюллера причиной серьезного недопонимания между Вашингтоном и Москвой, но заявил, что может это исправить.
Трамп считает расследование Мюллера причиной ухудшения отношений с РФ

С таким заявлением Дональд Трамп выступил во время своего интервью одному из крупных телеканалов Fox News. Глава Белого дома отметил, что на отношениях с Россией негативно сказалось именно расследование спецпрокурора Мюллера, которое было призвано подтвердить вмешательство Москвы в американские выборы, а также наличие сговора между действующим президентом страны и Москвой. По его мнению, эта «охота на ведьм» очевидным образом негативно сказалась на двусторонних отношениях стран.

При этом Дональд Трамп заявил, что он все еще может поладить с Россией и ее лидером Владимиром Путиным. По мнению главы Белого дома, сближение позиций Вашингтона и Москвы в ближайшем будущем возможны, при этом он готов над этим работать.

Напомним, практически сразу после победы Дональда Трампа на выборах президента США его обвинили в сговоре с Россией. В результате это вылилось в долгое расследование спецпрокурора Мюллера, но он так и не смог найти доказательств сотрудничества американского главы и Москвы. Трамп все это время называл данные события «охотой на ведьм» и заявлял, что не имел никаких контактов с РФ до своего вступления в должность.



 
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Политика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:08

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