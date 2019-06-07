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Алла Пугачева следит за работой Максима Галкина и помогает находить ошибки

Телеведущий Максим Галкин рассказал о своем опыте работы ведущим музыкальной премии МУЗ ТВ восьмой год подряд. Артист признался, что всех паразитов в его речи помогает находить Алла Пугачева.
Алла Пугачева следит за работой Максима Галкина и помогает находить ошибки

В новом интервью изданию “Дни.ру” Максим Галкин отметил, что Алла Пугачева неизменно следит за его работой и дает ценные замечания. В частности, в речи телеведущего проскальзывают слова-паразиты, но при этом Примадонна предпочитает не ругать супруга за ошибки. Церемония, имеющая название “Музыка объединяет”, состоится уже 7 июня, мероприятие пройдет в стенах дворца спорта “Мегаспорт”. Программа мероприятия поставлена Олегом Бондарчуком, а сам размах шоу превысит предыдущие.

На сцене появится самолет, представленный в натуральную величину, дополненный голограммой. Звездами программы станут Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Светлана Лобода, а также другие российские артисты. Поклонники задаются вопросом, получат ли юбиляры Алла Пугачева и Валерий Леонтьев “тарелку” в номинации “За вклад в жизнь”.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:32

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