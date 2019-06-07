АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Razer представила свои первые легкие наушники Kraken X
EUR 73.27 USD 65.23
Курс валют на 07.06.2019

Алена Кравец получила в подарок от поклонника квартиру в Швейцарии

Алена Кравец стала хозяйкой роскошных апартаментов на берегу Женевского озера в Швейцарии. Квартиру в «100 уютных квадратов» светской львице преподнес в качестве подарка на день рождения поклонник, но она не считает это поводом отвечать на его ухаживания.
Алена Кравец получила в подарок от поклонника квартиру в Швейцарии

Знаменитость в интервью для издания «Дни.Ру» призналась, что часто бывает в Швейцарии. За границу Кравец летает, чтобы посетить спа-салоны, покататься на горных лыжах, полакомиться своим любимым шоколадом. Поездки утомляют звезду, но теперь ей есть, где передохнуть между ними. Светская львица, владеющая квартирой на Садовом и особняком на Рублевке, стала обладательницей апартаментов с огромной террасой и панорамными окнами на берегу Женевского озера.

Недвижимость досталась Кравец в качестве подарка. За ней, призналась звезда, долгое время ухаживает богатый мужчина. Светская львица постоянно отказывалась от его дорогих презентов. В день рождения поклонник прислал ей роскошный букет и ключи от квартиры, оформленной на нее. Модель приняла подарок, но не считает, что теперь обязана отвечать воздыхателю взаимностью. Звезда все еще замужем и, несмотря на семейные трудности, не намерена «бросаться в объятия первого встречного».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Норвегии эвакуирован персонал
Алла Пугачева следит за работой Максима
Kia показала тизер обновленного седана
Алена Кравец получила в подарок от
Трамп считает расследование Мюллера
Александр Панкратов-Черный финансово
Чрезмерное употребление орехов может
Судебные приставы арестовали автомобиль
Китайские исполинские саламандры
Уфолог обнаружил на снимках кометы
Анна Хилькевич раскрыла поклонникам
Названы опасные для человека инфекции,
Андрей Биланов винит себя в крахе трех
Ученые рассказали, как можно бороться с
Виктория Лопырева провела ужин с
В Роскачестве назвали пять опасных для
Участница «Битвы экстрасенсов» Елена
«МегаФон» и Cinia Oy соединят
Актер Александр Головин признан отцом
Ученые смогли вырастить передний мозг
Из-за очередного концерта Ольга Бузова
В Дубае в ДТП с туристическом автобусом
Линдси Лохан произвела фурор «голым»
«Дом-2»: Артем Сорока пытался
Обнаружен диск холодного газа вокруг
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда
Ученые выяснили причину прозрачности
Названы 5 признаков опасного износа шин
Специалисты предупредили об опасности
В Австрии археологи обнаружили древние
Просмотреть все новости