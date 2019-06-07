Алена Кравец получила в подарок от поклонника квартиру в Швейцарии

Знаменитость в интервью для издания «Дни.Ру» призналась, что часто бывает в Швейцарии. За границу Кравец летает, чтобы посетить спа-салоны, покататься на горных лыжах, полакомиться своим любимым шоколадом. Поездки утомляют звезду, но теперь ей есть, где передохнуть между ними. Светская львица, владеющая квартирой на Садовом и особняком на Рублевке, стала обладательницей апартаментов с огромной террасой и панорамными окнами на берегу Женевского озера.Недвижимость досталась Кравец в качестве подарка. За ней, призналась звезда, долгое время ухаживает богатый мужчина. Светская львица постоянно отказывалась от его дорогих презентов. В день рождения поклонник прислал ей роскошный букет и ключи от квартиры, оформленной на нее. Модель приняла подарок, но не считает, что теперь обязана отвечать воздыхателю взаимностью. Звезда все еще замужем и, несмотря на семейные трудности, не намерена «бросаться в объятия первого встречного».