Kia показала тизер обновленного седана Cadenza
Компания Kia показала тизер своего обновленного седана Cadenza. Новое поколение автомобиля получит изменения внешнего вида и салона, а ее дебют состоится уже в июне, в продажу новинка должна поступить в конце 2019-го или начале 2020 года.
Южнокорейский автопроизводитель Kia показал первый тизер обновленного седана Cadenza. Из опубликованных снимков и короткого видео можно сделать несколько выводов относительно внешнего вида и интерьера новинки. У автомобиля значительно переработан экстерьер, у него появилась массивная радиаторная решетка, полностью светодиодная оптика и новый внешний дизайн задних фар, соединенных тонкой светодиодной линией.
Салон седана Kia Cadenza также претерпел серьезные изменения. Новое поколение получит более крупный дисплей информационно-развлекательной системы, переработанное оформление центральной консоли и более понятный блок управления климатом. Незначительно изменено пространство вокруг ручника передач и руля.
В сообщении автопроизводителя говорится, что полноценное представление седана Kia Cadenza «уже не за горами», поэтому можно предположить, что оно состоится в июне. Первые поставки новинки начнутся в конце 2019 года, изначально автомобиль появится на рынке Южной Кореи под именем Kia K7. В остальных странах обновленную версию модели стоит ждать уже в следующему году, а первыми из них, скорее всего, будут США. Ценник новинки пока не оглашается.
Южнокорейский автопроизводитель Kia показал первый тизер обновленного седана Cadenza. Из опубликованных снимков и короткого видео можно сделать несколько выводов относительно внешнего вида и интерьера новинки. У автомобиля значительно переработан экстерьер, у него появилась массивная радиаторная решетка, полностью светодиодная оптика и новый внешний дизайн задних фар, соединенных тонкой светодиодной линией.
Салон седана Kia Cadenza также претерпел серьезные изменения. Новое поколение получит более крупный дисплей информационно-развлекательной системы, переработанное оформление центральной консоли и более понятный блок управления климатом. Незначительно изменено пространство вокруг ручника передач и руля.
В сообщении автопроизводителя говорится, что полноценное представление седана Kia Cadenza «уже не за горами», поэтому можно предположить, что оно состоится в июне. Первые поставки новинки начнутся в конце 2019 года, изначально автомобиль появится на рынке Южной Кореи под именем Kia K7. В остальных странах обновленную версию модели стоит ждать уже в следующему году, а первыми из них, скорее всего, будут США. Ценник новинки пока не оглашается.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:24