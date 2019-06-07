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Александр Панкратов-Черный финансово помогает семье больного Евгения Леонова-Гладышева

Семья звезды "Убойной силы" Евгения Леонова-Гладышева тратит на реабилитацию около 230 тысяч рублей в месяц. Существенную финансовую помощь оказывает коллега звезды Александр Панкратов-Черный.
Александр Панкратов-Черный финансово помогает семье больного Евгения Леонова-Гладышева

После нападения на вокзале в Петербурге звезда отечественного кино Евгений Леонов-Гладышев несколько дней провел в больнице, находясь в тяжелом состоянии из-за травмы головы. После выхода из комы он постепенно пошел на поправку, но последствиями случившегося стали нарушения в речи, а также проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Супруга актера отметила, что артист начал понемногу говорить, но для лечения ему необходима крупная сумма денег. Оплату счетов проводит давний друг звезды, 69-летний деятель кино Александр Панкратов-Черный. Помогают также представители нескольких фондов.
Александр Панкратов-Черный финансово помогает семье больного Евгения Леонова-Гладышева

Курс восстановления, который проходить следует каждые три месяца, обходится в 230 тысяч рублей, а в сиделке актер больше не нуждается. Артист Иван Краско также отмечает, что его коллега Панкратов-Черный не бросает друзей в беде и помог ему, когда у него имелись трудности со зрением.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:04

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