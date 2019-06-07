Судебные приставы арестовали автомобиль Антона Гусева за неуплату алиментов
С подачи экс-героини реалити-шоу «Дом-2» Жени Феофилактовой судебные приставы наложили арест на дорогостоящее транспортное средство ее бывшего супруга. Сообщается, что у Антона Гусева на самом деле есть задолженность по алиментам, несмотря на то, что в последнее время он регулярно перечислял наследнику деньги.
На данный момент Феофилактова довольно часто поднимает тему того, что больше не намерена терпеть наплевательское отношение со стороны Гусева к их общему ребенку. А после недавней программы «На самом деле», во время которой выяснилось, что у Антона может быть внебрачный ребенок, терпение Евгении и вовсе «лопнуло».
Феофилактова обратилась в суд, где заявила, что Гусев не платит алименты на 6-летнего Даниэля, после чего судебные приставы наложили запрет на выезд Антона за рубеж. И несмотря на то, что мужчина до последнего пытался доказать, что на самом деле никаких долгов у него нет и даже предоставлял выписки из банка, выяснилось, что задолженности у звезды «Дома-2» все-таки имеются и немаленькие.
На днях в Сети появилось еще одно весьма не приятное для Гусева сообщение. Оказывается, что судебные приставы арестовали машину Антона за неуплату алиментов и долги в размере более 290 тысяч рублей, сообщает Ondom2.
Нужно сказать, что эта новость очень порадовала недоброжелателей Гусева. По словам подписчиков, теперь Антон не сможет хвастаться тем, что в месяц зарабатывает по 500 тысяч рублей, особенно после того, как его баланс по карте в размере 59 рублей засветился в недавнем прямом эфире.
На данный момент Феофилактова довольно часто поднимает тему того, что больше не намерена терпеть наплевательское отношение со стороны Гусева к их общему ребенку. А после недавней программы «На самом деле», во время которой выяснилось, что у Антона может быть внебрачный ребенок, терпение Евгении и вовсе «лопнуло».
Феофилактова обратилась в суд, где заявила, что Гусев не платит алименты на 6-летнего Даниэля, после чего судебные приставы наложили запрет на выезд Антона за рубеж. И несмотря на то, что мужчина до последнего пытался доказать, что на самом деле никаких долгов у него нет и даже предоставлял выписки из банка, выяснилось, что задолженности у звезды «Дома-2» все-таки имеются и немаленькие.
На днях в Сети появилось еще одно весьма не приятное для Гусева сообщение. Оказывается, что судебные приставы арестовали машину Антона за неуплату алиментов и долги в размере более 290 тысяч рублей, сообщает Ondom2.
Нужно сказать, что эта новость очень порадовала недоброжелателей Гусева. По словам подписчиков, теперь Антон не сможет хвастаться тем, что в месяц зарабатывает по 500 тысяч рублей, особенно после того, как его баланс по карте в размере 59 рублей засветился в недавнем прямом эфире.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:54