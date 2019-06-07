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Судебные приставы арестовали автомобиль Антона Гусева за неуплату алиментов

С подачи экс-героини реалити-шоу «Дом-2» Жени Феофилактовой судебные приставы наложили арест на дорогостоящее транспортное средство ее бывшего супруга. Сообщается, что у Антона Гусева на самом деле есть задолженность по алиментам, несмотря на то, что в последнее время он регулярно перечислял наследнику деньги.

Судебные приставы арестовали автомобиль Антона Гусева за неуплату алиментов

На данный момент Феофилактова довольно часто поднимает тему того, что больше не намерена терпеть наплевательское отношение со стороны Гусева к их общему ребенку. А после недавней программы «На самом деле», во время которой выяснилось, что у Антона может быть внебрачный ребенок, терпение Евгении и вовсе «лопнуло».

Феофилактова обратилась в суд, где заявила, что Гусев не платит алименты на 6-летнего Даниэля, после чего судебные приставы наложили запрет на выезд Антона за рубеж. И несмотря на то, что мужчина до последнего пытался доказать, что на самом деле никаких долгов у него нет и даже предоставлял выписки из банка, выяснилось, что задолженности у звезды «Дома-2» все-таки имеются и немаленькие.

Судебные приставы арестовали автомобиль Антона Гусева за неуплату алиментов

На днях в Сети появилось еще одно весьма не приятное для Гусева сообщение. Оказывается, что судебные приставы арестовали машину Антона за неуплату алиментов и долги в размере более 290 тысяч рублей, сообщает Ondom2.

Нужно сказать, что эта новость очень порадовала недоброжелателей Гусева. По словам подписчиков, теперь Антон не сможет хвастаться тем, что в месяц зарабатывает по 500 тысяч рублей, особенно после того, как его баланс по карте в размере 59 рублей засветился в недавнем прямом эфире.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:54

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