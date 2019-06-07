Курение электронных сигарет беременными нарушает эмбриональное развитие ребенка





Ученые пока не изучили долгосрочные последствия для здоровья при курении вейпа, но достоверно известно, что никотин нарушает эмбриональное развитие и увеличивает риск ранних родов или появления на свет мертвого ребенка. В электронных сигаретах, не имеющих никотина, имеются вещества, провоцирующие воспаление в легочной ткани.Для защиты беременных женщин и детей немецкие ученые призвали запретить курение вейпа в машинах и закрытых помещениях. Это может привести к существенной концентрации загрязнителей вроде пыли и никотина, которые могут вызвать развитие опасных заболеваний у ребенка.