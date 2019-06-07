Курение электронных сигарет беременными нарушает эмбриональное развитие ребенка
Курение электронных сигарет в период беременности приводит к нарушению эмбрионального развития ребенка. Ввиду таких особенностей данные средства не нужно считать лучшей заменой обычным сигаретам.
Ученые пока не изучили долгосрочные последствия для здоровья при курении вейпа, но достоверно известно, что никотин нарушает эмбриональное развитие и увеличивает риск ранних родов или появления на свет мертвого ребенка. В электронных сигаретах, не имеющих никотина, имеются вещества, провоцирующие воспаление в легочной ткани.
Для защиты беременных женщин и детей немецкие ученые призвали запретить курение вейпа в машинах и закрытых помещениях. Это может привести к существенной концентрации загрязнителей вроде пыли и никотина, которые могут вызвать развитие опасных заболеваний у ребенка.
Ученые пока не изучили долгосрочные последствия для здоровья при курении вейпа, но достоверно известно, что никотин нарушает эмбриональное развитие и увеличивает риск ранних родов или появления на свет мертвого ребенка. В электронных сигаретах, не имеющих никотина, имеются вещества, провоцирующие воспаление в легочной ткани.
Для защиты беременных женщин и детей немецкие ученые призвали запретить курение вейпа в машинах и закрытых помещениях. Это может привести к существенной концентрации загрязнителей вроде пыли и никотина, которые могут вызвать развитие опасных заболеваний у ребенка.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:22