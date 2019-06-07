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Названы опасные для человека инфекции, переносимые голубями

Специалисты рассказали об опасных для человека инфекционных болезнях, переносимых голубями. Даже без прямого контакта с этой птицей люди могут заразиться от нее вертячкой и орнитозом.
Названы опасные для человека инфекции, переносимые голубями

Голуби, уточнили эксперты, способны передавать порядка 90 видов вирусных инфекций. Одним из наиболее опасных из них является орнитоз. Заболевание сопровождается высокой температурой, поднимающейся до 40 градусов, и сухим кашлем. Человек может заразиться данным вирусом воздушно-капельным путем посредством вдыхания пыли, насыщенной элементами выделений из клюва птицы и грязного пуха.

Не менее опасна для людей вертячка. Она передается в результате непосредственного контакта с голубями или с частицами пыли, как при орнитозе. Подхватившие инфекцию страдают от конъюнктивита и воспаления лимфатических узлов, расположенных около ушей. Голуби, предупреждают специалисты, являются переносчиками сальмонеллеза, хламидиоза, бешенства, гриппа, пишет «Слово и Дело».



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:25

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