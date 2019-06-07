Названы опасные для человека инфекции, переносимые голубями
Специалисты рассказали об опасных для человека инфекционных болезнях, переносимых голубями. Даже без прямого контакта с этой птицей люди могут заразиться от нее вертячкой и орнитозом.
Голуби, уточнили эксперты, способны передавать порядка 90 видов вирусных инфекций. Одним из наиболее опасных из них является орнитоз. Заболевание сопровождается высокой температурой, поднимающейся до 40 градусов, и сухим кашлем. Человек может заразиться данным вирусом воздушно-капельным путем посредством вдыхания пыли, насыщенной элементами выделений из клюва птицы и грязного пуха.
Не менее опасна для людей вертячка. Она передается в результате непосредственного контакта с голубями или с частицами пыли, как при орнитозе. Подхватившие инфекцию страдают от конъюнктивита и воспаления лимфатических узлов, расположенных около ушей. Голуби, предупреждают специалисты, являются переносчиками сальмонеллеза, хламидиоза, бешенства, гриппа, пишет «Слово и Дело».
Голуби, уточнили эксперты, способны передавать порядка 90 видов вирусных инфекций. Одним из наиболее опасных из них является орнитоз. Заболевание сопровождается высокой температурой, поднимающейся до 40 градусов, и сухим кашлем. Человек может заразиться данным вирусом воздушно-капельным путем посредством вдыхания пыли, насыщенной элементами выделений из клюва птицы и грязного пуха.
Не менее опасна для людей вертячка. Она передается в результате непосредственного контакта с голубями или с частицами пыли, как при орнитозе. Подхватившие инфекцию страдают от конъюнктивита и воспаления лимфатических узлов, расположенных около ушей. Голуби, предупреждают специалисты, являются переносчиками сальмонеллеза, хламидиоза, бешенства, гриппа, пишет «Слово и Дело».
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:25