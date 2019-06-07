АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Razer представила свои первые легкие наушники Kraken X
EUR 73.27 USD 65.23
Курс валют на 07.06.2019

Уфолог обнаружил на снимках кометы Чурюмова-Герасименко 80-метровый скелет инопланетянина

Известный уфолог Скотт Уоринг сделал очередное необычное открытие, в этот раз оно касается «поющей» кометы 67Р Чурюмова-Герасименко. На ее поверхности он обнаружил 80-метровый скелет инопланетянина.
Уфолог обнаружил на снимках кометы Чурюмова-Герасименко 80-метровый скелет инопланетянина

Об очередной находке Скотт Уоринг рассказал на своем официальном сайте, а также посвятил этому видео на YouTube. Уфолог внимательно изучил множество снимков необычной кометы 67Р Чурюмова-Герасименко. Ее еще называют «поющей», так как она постоянно издает звуки, отдаленно напоминающие пение. Ученые уже давно наблюдают за ней, поэтому в Сети существует достаточно высококачественные снимки ее поверхности.

На одном из них уфолог обнаружил 80-метровый скелет инопланетянина. Его размеры стороннику теорий заговора удалось установить с помощью имеющихся данных относительно габаритов кометы, а также опубликованных снимков. Скотт Уоринг предположил, что данное мертвое существо может быть представителем древней цивилизации, изначально создавшей данную комету.

Уфолог отмечает: его всегда удивляло, почему 67Р Чурюмова-Герасименко «поет». Ведь подобный эффект существует только у данной кометы, что делает ее поистине уникальной. Он предположил, что она была создана специально для того, чтобы передать жителям Земли определенный сигнал, но человечеству еще не удалось его расшифровать. Скотт Уоринг уверен, что изучение этого скелета позволит ученым приблизиться к разгадке данного космического тела.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Норвегии эвакуирован персонал
Алла Пугачева следит за работой Максима
Kia показала тизер обновленного седана
Алена Кравец получила в подарок от
Трамп считает расследование Мюллера
Александр Панкратов-Черный финансово
Чрезмерное употребление орехов может
Судебные приставы арестовали автомобиль
Китайские исполинские саламандры
Уфолог обнаружил на снимках кометы
Анна Хилькевич раскрыла поклонникам
Названы опасные для человека инфекции,
Андрей Биланов винит себя в крахе трех
Ученые рассказали, как можно бороться с
Виктория Лопырева провела ужин с
В Роскачестве назвали пять опасных для
Участница «Битвы экстрасенсов» Елена
«МегаФон» и Cinia Oy соединят
Актер Александр Головин признан отцом
Ученые смогли вырастить передний мозг
Из-за очередного концерта Ольга Бузова
В Дубае в ДТП с туристическом автобусом
Линдси Лохан произвела фурор «голым»
«Дом-2»: Артем Сорока пытался
Обнаружен диск холодного газа вокруг
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда
Ученые выяснили причину прозрачности
Названы 5 признаков опасного износа шин
Специалисты предупредили об опасности
В Австрии археологи обнаружили древние
Просмотреть все новости