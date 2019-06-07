Уфолог обнаружил на снимках кометы Чурюмова-Герасименко 80-метровый скелет инопланетянина





Об очередной находке Скотт Уоринг рассказал на своем официальном сайте, а также посвятил этому видео на YouTube. Уфолог внимательно изучил множество снимков необычной кометы 67Р Чурюмова-Герасименко. Ее еще называют «поющей», так как она постоянно издает звуки, отдаленно напоминающие пение. Ученые уже давно наблюдают за ней, поэтому в Сети существует достаточно высококачественные снимки ее поверхности.На одном из них уфолог обнаружил 80-метровый скелет инопланетянина. Его размеры стороннику теорий заговора удалось установить с помощью имеющихся данных относительно габаритов кометы, а также опубликованных снимков. Скотт Уоринг предположил, что данное мертвое существо может быть представителем древней цивилизации, изначально создавшей данную комету.Уфолог отмечает: его всегда удивляло, почему 67Р Чурюмова-Герасименко «поет». Ведь подобный эффект существует только у данной кометы, что делает ее поистине уникальной. Он предположил, что она была создана специально для того, чтобы передать жителям Земли определенный сигнал, но человечеству еще не удалось его расшифровать. Скотт Уоринг уверен, что изучение этого скелета позволит ученым приблизиться к разгадке данного космического тела.