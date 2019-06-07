Андрей Биланов винит себя в крахе трех своих браков





Биланов считает себя бунтарем и очень целеустремленным человеком. Он всегда мечтал о крепкой семье, где мужчина является кормильцем и надежной защитой, а женщина - его поддержкой. Долгий период актер, старт карьеры которого пришелся на начало 90-х, зарабатывал немного. Финансовые трудности повлияли на взаимоотношения звезды и его первой жены Аллы. Биланов мечтал прожить с возлюбленной до конца своих дней, но накаленная до предела атмосфера в доме заставила супругов расстаться, несмотря на рождение дочери Екатерины.После развода актер активно занялся своей карьерой, и вскоре к нему пришли успех и новая любовь. Со второй женой Татьяной звезда обрел семейную гармонию. Избранница поддерживала Биланова во всех его начинаниях, но после десяти лет брака пара, где оба были лидерами, поняла: им больше нечего дать друг другу.Знаменитость, несмотря на неудачи в личной жизни, не терял надежду обрести любовь. Актеру улыбнулось счастье в лице третьей супруги Инны, подарившей ему сына. Однако очередные отношения продержались всего два года. В этом Биланов винит себя, считая, что он, как более опытный в семейной жизни человек, должен был спасти чувства обоих. Кинозвезда общается с детьми, часто обращающимися к отцу за советом. О новом браке завидный холостяк пока не думает.