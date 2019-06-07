Ученые рассказали, как можно бороться с «лживостью» мозга





Мозг в процессе работы делает не основанные на фактах предположения и выводы, больше касающиеся страха, чем логики. Ученые напоминают, что воспоминания не надо считать ценным источником сведений, так как главный орган центральной нервной системы - тот информатор, которого не нужно считать надежным. Он не осознает реального положения дел и работает на тех фактах, которые просеиваются сквозь фильтр предубеждений и представлений. В этом случае упор делается на минусы человека, минимизирование признания сильной стороны, видение отрицательной стороны и позиция более слабого оппонента. Все эти недостатки связывает цель ограничить человека в его личном росте, поэтому для борьбы с «лживостью» мозга нужно понять, что мысли не всегда могут быть правильными, их необходимо уметь различать и фильтровать.Психологи рекомендуют наблюдать за своими мыслями, что спустя время даст возможность контролировать действия разума. Важно помнить о самосострадании, когда человек умеет понимать и любить себя, а это позволяет делать более верные выводы из жизненных событий.