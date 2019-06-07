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Ученые рассказали, как можно бороться с «лживостью» мозга

Психологи западных стран уверены, что «лживость» мозга можно вылечить. При этом следует знать, что мысли не во всех случаях являются правильными, какого бы вопроса это ни касалось.
Ученые рассказали, как можно бороться с «лживостью» мозга

Мозг в процессе работы делает не основанные на фактах предположения и выводы, больше касающиеся страха, чем логики. Ученые напоминают, что воспоминания не надо считать ценным источником сведений, так как главный орган центральной нервной системы - тот информатор, которого не нужно считать надежным. Он не осознает реального положения дел и работает на тех фактах, которые просеиваются сквозь фильтр предубеждений и представлений. В этом случае упор делается на минусы человека, минимизирование признания сильной стороны, видение отрицательной стороны и позиция более слабого оппонента. Все эти недостатки связывает цель ограничить человека в его личном росте, поэтому для борьбы с «лживостью» мозга нужно понять, что мысли не всегда могут быть правильными, их необходимо уметь различать и фильтровать.

Психологи рекомендуют наблюдать за своими мыслями, что спустя время даст возможность контролировать действия разума. Важно помнить о самосострадании, когда человек умеет понимать и любить себя, а это позволяет делать более верные выводы из жизненных событий.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:20

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