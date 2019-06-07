Виктория Лопырева провела ужин с Эммануэлем Макроном

После рождения ребенка Виктория Лопырева прожила полгода в Майами, и как только ребенок достиг возраста, позволяющего перемещаться на самолете, артистка отправилась в Москву. Затем знаменитость улетела в Париж, где состоялось открытие женского ЧМ по футболу. На официальных мероприятиях присутствовал также Эммануэль Макрон, с которым модель вместе с избранником Игорем Булатовым поужинали в непринужденной обстановке.Поклонники уверены, что с этим выходом в свет у Виктории Лопыревой официально закончился декретный отпуск, и она приступила к своим прямым обязанностям. Сын модели вместе с родителями пребывает в Париже, поскольку артистка считает, что ему рано разлучаться с ними надолго. При этом Лопырева продолжает кормить ребенка грудью, а о методах воспитания часто рассказывает поклонникам в Instagram.