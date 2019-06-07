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Из-за очередного концерта Ольга Бузова не смогла прийти на свадьбу Андрея Черкасова

Поющая телеведущая Ольга Бузова пропустила одно из самых важных событий этого года для реалити-шоу «Дом-2» – бракосочетание Андрея Черкасова и Кристины Ослиной. Оказывается, что в день свадьбы молодоженов у певицы было запланировано очередное выступление.

Из-за очередного концерта Ольга Бузова не смогла прийти на свадьбу Андрея Черкасова

Несколько дней назад состоялась долгожданное мероприятие Черкасова и Ослиной, к которому они готовились на протяжении полугода. Отметим, что приглашения на свадьбу Андрея и Кристины получили только «избранные», даже армейского друга жениха Александра Гобозова не было на торжестве. Впрочем, Бузова свое послание от влюбленных все-таки получила.

Только вот в отличие от своих коллег по съемочной площадке телестройки «Дом-2» Бузова нашла, как известно, более важные дела, чем бракосочетание Черкасова и Ослиной. Ольга уехала со своим концертом в другой город России. Как бы то ни было, но певица не забыла поздравить молодоженов с праздником и опубликовала у себя на страничке в Instagram в Stories небольшое поздравление.

Из-за очередного концерта Ольга Бузова не смогла прийти на свадьбу Андрея Черкасова

Нужно сказать, что поклонники Черкасова и Ослиной сразу же указали на то, что только Бузова не «соизволила» отложить или перенести свои дела, а вот Влад Кадони, Ксения Бородина и Ольга Орлова с удовольствием посетили бракосочетание своего коллеги.

К слову, неожиданностью для фанатов Черкасова стало и то, что он не пригласил на свою свадьбу Сашу Гобозова, с которым до недавнего времени каждый год праздновал 2 августа – День воздушно-десантных войск.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:50

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