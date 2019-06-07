Из-за очередного концерта Ольга Бузова не смогла прийти на свадьбу Андрея Черкасова





Несколько дней назад состоялась долгожданное мероприятие Черкасова и Ослиной, к которому они готовились на протяжении полугода. Отметим, что приглашения на свадьбу Андрея и Кристины получили только «избранные», даже армейского друга жениха Александра Гобозова не было на торжестве. Впрочем, Бузова свое послание от влюбленных все-таки получила.Только вот в отличие от своих коллег по съемочной площадке телестройки «Дом-2» Бузова нашла, как известно, более важные дела, чем бракосочетание Черкасова и Ослиной. Ольга уехала со своим концертом в другой город России. Как бы то ни было, но певица не забыла поздравить молодоженов с праздником и опубликовала у себя на страничке в Instagram в Stories небольшое поздравление.Нужно сказать, что поклонники Черкасова и Ослиной сразу же указали на то, что только Бузова не «соизволила» отложить или перенести свои дела, а вот Влад Кадони, Ксения Бородина и Ольга Орлова с удовольствием посетили бракосочетание своего коллеги.К слову, неожиданностью для фанатов Черкасова стало и то, что он не пригласил на свою свадьбу Сашу Гобозова, с которым до недавнего времени каждый год праздновал 2 августа – День воздушно-десантных войск.