В Дубае в ДТП с туристическом автобусом погибли 17 человек





6 июня в 17:40 по местному времени по шоссе Мухаммеда бен Заезда двигался туристический автобус с 31 пассажиром. При съезде с основной полосы движения транспортное средство с номерами Омана по неизвестным причинам врезалось в дорожный знак. Изначально СМИ сообщали о том, что 15 человек погибли и еще 5 пострадали, но позже число жертв увеличилось до 17.Все раненые пассажиры находятся в больнице имени Рашида, некоторые из них продолжают оставаться в критическом состоянии, медики борются за их жизнь. На месте происшествия работает местная дорожная служба, устанавливающая все обстоятельства смертельного ДТП. В настоящий момент неизвестно, почему водитель туристического автобуса не справился с управлением и врезался в дорожный знак, что привело к гибели как минимум 17 человек.Сообщается, что пассажиры следовали в Дубай из Омана после выходных в честь окончания поста Ид-аль-Фитр. Местные власти пока не сообщают личности людей, находившихся в салоне данного туристического автобуса. При этом некоторые СМИ рассказывают о том, что среди пассажиров были представители разных национальностей.