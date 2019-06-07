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В Дубае в ДТП с туристическом автобусом погибли 17 человек

В Дубае произошло ДТП с участием туристического автобуса. Транспортное средство с номерами Омана врезалось в дорожный знак, в результате происшествия погибли 17 человек, еще 5 пострадали, причины происшествия устанавливаются.
В Дубае в ДТП с туристическом автобусом погибли 17 человек

6 июня в 17:40 по местному времени по шоссе Мухаммеда бен Заезда двигался туристический автобус с 31 пассажиром. При съезде с основной полосы движения транспортное средство с номерами Омана по неизвестным причинам врезалось в дорожный знак. Изначально СМИ сообщали о том, что 15 человек погибли и еще 5 пострадали, но позже число жертв увеличилось до 17.

Все раненые пассажиры находятся в больнице имени Рашида, некоторые из них продолжают оставаться в критическом состоянии, медики борются за их жизнь. На месте происшествия работает местная дорожная служба, устанавливающая все обстоятельства смертельного ДТП. В настоящий момент неизвестно, почему водитель туристического автобуса не справился с управлением и врезался в дорожный знак, что привело к гибели как минимум 17 человек.

Сообщается, что пассажиры следовали в Дубай из Омана после выходных в честь окончания поста Ид-аль-Фитр. Местные власти пока не сообщают личности людей, находившихся в салоне данного туристического автобуса. При этом некоторые СМИ рассказывают о том, что среди пассажиров были представители разных национальностей.



 
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Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:45

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