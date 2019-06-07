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Участница «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж в 51-летнем возрасте

Медиум «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж в 51 год. Совместную фотографию с мужем участница популярного шоу продемонстрировала в Instagram.
Участница «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж в 51-летнем возрасте

Свои отношения с возлюбленным маг зарегистрировала в Вернадском отделении ЗАГСа. Голунова не назвала имя спутника жизни, но фото с ним опубликовала в мировой Сети. На снимке видно, что мужчина для проведения торжества выбрал классический наряд, а его невеста - украшенное кружевом светлое платье. Подписчики поздравили пару с бракосочетанием, отметив, что они рады такому хорошему событию в жизни Голуновой.

Участница «Битвы экстрасенсов» - мать ведущего Влада Кадони, также у нее есть двое сыновей от второго брака. Первый супруг трагически погиб, и его ранее описал еще один медиум из передачи про колдунов Константин Гецати. По его словам, первый муж Елены Голуновой «много смеялся, много пил и курил», а погиб от пули в сердце.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:02

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