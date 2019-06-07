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Актер Александр Головин признан отцом ребенка Светланы Белогуровой

Актер Александр Головин признан отцом ребенка, рожденного Светланой Белогуровой. Вопрос об алиментах решен через Щелковский городской суд Московской области.
Актер Александр Головин признан отцом ребенка Светланы Белогуровой

Головин и Белогурова завели знакомство в период съемок ленты “Женщины против мужчин. Крымские каникулы”. Как только стало известно о беременности артистки, пара рассталась, а о внебрачной дочери звезды “Кадетства” и “Елок” сведения появились в декабре. Головин не захотел верить в свое отцовство, что пришлось устанавливать через судебно-медицинскую экспертизу. После подтверждения Александр Головин сможет познакомиться с годовалой дочерью. Ранее вместе с матерью ребенок артиста проживал у актрисы Настасьи Самбурской.

За помощью Светлана Белогурова последовала к адвокату Екатерине Гордон, а также часто становилась гостьей ток-шоу, где раскрыла подробности о своей непростой ситуации. В программе “Пусть говорят” артистка рассказала о ссоре с Самбурской, которая единственным условием проживания в ее доме сделала неразглашение истории СМИ.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:55

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