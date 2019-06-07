Актер Александр Головин признан отцом ребенка Светланы Белогуровой

Головин и Белогурова завели знакомство в период съемок ленты “Женщины против мужчин. Крымские каникулы”. Как только стало известно о беременности артистки, пара рассталась, а о внебрачной дочери звезды “Кадетства” и “Елок” сведения появились в декабре. Головин не захотел верить в свое отцовство, что пришлось устанавливать через судебно-медицинскую экспертизу. После подтверждения Александр Головин сможет познакомиться с годовалой дочерью. Ранее вместе с матерью ребенок артиста проживал у актрисы Настасьи Самбурской.За помощью Светлана Белогурова последовала к адвокату Екатерине Гордон, а также часто становилась гостьей ток-шоу, где раскрыла подробности о своей непростой ситуации. В программе “Пусть говорят” артистка рассказала о ссоре с Самбурской, которая единственным условием проживания в ее доме сделала неразглашение истории СМИ.