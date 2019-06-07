Линдси Лохан произвела фурор «голым» фото в стиле Мэрилин Монро
Линдси Лохан обнародовала в Instagram-профиле «горячую» фотографию, где она позирует «на четвереньках» обнаженной. «Голый» снимок известной актрисы в стиле Мэрилин Монро сделан в 2011 году для журнала Playboy.
В кадре знаменитость запечатлена в пикантной позе, искусно замаскировав интимные части тела, на мягком диване. Белокурые локоны Лохан, примерившей в рамках пикантной фотосессии образ своей легендарной коллеги Мэрилин Монро, прикрывают часть лица. Актриса позирует в обнаженном виде, если не считать туфель на тонких каблуках-шпильках.
Снимок, демонстрирующий идеальное тело голливудской звезды, она подписала: «Результат здорового образа жизни». За участие в откровенной съемке для Playboy, как сообщает Daily Mail, Лохан получила порядка $1 млн.
Поклонники знаменитости пришли в восторг от сексуального образа знаменитости. Многие отметили, что так соблазнительно актриса еще никогда не выглядела. Фолловеры оставили под «голым» фото Лохан множество лестных отзывов и комментариев, восхищаясь ее красотой.
В кадре знаменитость запечатлена в пикантной позе, искусно замаскировав интимные части тела, на мягком диване. Белокурые локоны Лохан, примерившей в рамках пикантной фотосессии образ своей легендарной коллеги Мэрилин Монро, прикрывают часть лица. Актриса позирует в обнаженном виде, если не считать туфель на тонких каблуках-шпильках.
Снимок, демонстрирующий идеальное тело голливудской звезды, она подписала: «Результат здорового образа жизни». За участие в откровенной съемке для Playboy, как сообщает Daily Mail, Лохан получила порядка $1 млн.
Поклонники знаменитости пришли в восторг от сексуального образа знаменитости. Многие отметили, что так соблазнительно актриса еще никогда не выглядела. Фолловеры оставили под «голым» фото Лохан множество лестных отзывов и комментариев, восхищаясь ее красотой.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:42