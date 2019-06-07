Линдси Лохан произвела фурор «голым» фото в стиле Мэрилин Монро





В кадре знаменитость запечатлена в пикантной позе, искусно замаскировав интимные части тела, на мягком диване. Белокурые локоны Лохан, примерившей в рамках пикантной фотосессии образ своей легендарной коллеги Мэрилин Монро, прикрывают часть лица. Актриса позирует в обнаженном виде, если не считать туфель на тонких каблуках-шпильках.Снимок, демонстрирующий идеальное тело голливудской звезды, она подписала: «Результат здорового образа жизни». За участие в откровенной съемке для Playboy, как сообщает Daily Mail, Лохан получила порядка $1 млн.Поклонники знаменитости пришли в восторг от сексуального образа знаменитости. Многие отметили, что так соблазнительно актриса еще никогда не выглядела. Фолловеры оставили под «голым» фото Лохан множество лестных отзывов и комментариев, восхищаясь ее красотой.