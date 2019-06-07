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Ученые смогли вырастить передний мозг человека

Американские ученые с помощью технологии биореактора смогли вырастить передний мозг человека. Специалистам удалось создать 21 идентичный участок данного органа, в будущем это поможет им изучить развитие разных заболеваний.
Ученые смогли вырастить передний мозг человека

Ученым из институтов Гарвард и Броунд удалось провести важное исследование, в ходе которого они смогли вырастить передний мозг человека или кору. Для этого специалисты применяли платформу биореактора, а сам используемый метод называется эмбриональный нейрогенез. Он позволяет создавать отдельные структуры данного органа, ни в чем не уступающие оригиналу.

Для этого ученые использовали клеточную линию iPSC, в результате чего получили 5 разных направлений развития. В общем специалистам удалось вырастить 21 идентичный участок переднего мозга. Все они были тщательно проанализированы с помощью секвенирования РНК отдельных клеточных структур. В итоге специалистами было получено 160 тысяч транскриптомов отдельных клеток.

Данная информация поможет американским ученым изучить работу мозга людей, страдающих разными заболеваниями данного органа. Конкретно это исследование направлено на аутизм, но в целом подобный метод выращивания и анализа коры этого органа способен улучшить понимание медиков о тех процессах, что происходит в мозге здоровых и больных людей, а также выяснить первые симптомы подобных заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:53

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