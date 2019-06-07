АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Razer представила свои первые легкие наушники Kraken X
EUR 73.27 USD 65.23
Курс валют на 07.06.2019

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта начала принимать гормоны для смены пола

Биологическая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло решила сменить пол и начала принимать гормоны. В этом стремлении ее поддержали знаменитые родители. Такую информацию инсайдеры сообщили латиноамериканскому изданию La Nacion.

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта начала принимать гормоны для смены пола

Шайло является первым биологическим ребенком Брэда Питта и Анджелины Джоли. С самого детства предпочитает короткие стрижки и одежду для мальчиков, а не для девочек. Более того, в 9-летнем возрасте наследница голливудских кинозвезд потребовала, чтобы ее называли Джоном.

Слухи о том, что Шайло хочет сменить пол, долгое время обсуждаются общественностью. Недавно инсайдеры сообщили новую информацию о дочери артистов. Речь идет о том, что 13-летняя девочка якобы уже год принимает гормональные препараты из-за желания стать похожей на мальчика.

Зарубежное издание приводит слова источников о том, что решение Шайло поддержали ее родители. Ребенок никогда не воспринимал себя как представительницу женского пола, поэтому начал гормональную терапию для изменения внешности.

На фотографиях Шайло в соцсети Instagram можно заметить, что она действительно выглядит как мальчик. Однако это вовсе не является подтверждением слухов о приеме девочкой гормонов. Возможно, она просто любит носить мальчишескую одежду.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Лопырева провела ужин с
В Роскачестве назвали пять опасных для
Участница «Битвы экстрасенсов» Елена
«МегаФон» и Cinia Oy соединят
Актер Александр Головин признан отцом
Ученые смогли вырастить передний мозг
Из-за очередного концерта Ольга Бузова
В Дубае в ДТП с туристическом автобусом
Линдси Лохан произвела фурор «голым»
«Дом-2»: Артем Сорока пытался
Обнаружен диск холодного газа вокруг
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда
Ученые выяснили причину прозрачности
Названы 5 признаков опасного износа шин
Специалисты предупредили об опасности
В Австрии археологи обнаружили древние
Представлен слуховой аппарат, способный
Эксперты назвали 4 вида запрещенного
Виктория Лопырева после фото в
Ученые считают, что деревья не спасут
В Роскомнадзоре заявляют об удалении
Эксперты рассказали, как не попасть на
В "Сколково" создали прибор в виде
В России создают не имеющий аналогов
Избежать грыжи во время занятий спортом
Сыну Бари Алибасова удалось посетить
Составлен рейтинг самых уязвимых для
Компания Razer представила свои первые
Учёные: Напитки в жестяных банках
Ученые выяснили, как долго мозг
Просмотреть все новости