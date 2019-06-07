13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта начала принимать гормоны для смены пола

Шайло является первым биологическим ребенком Брэда Питта и Анджелины Джоли. С самого детства предпочитает короткие стрижки и одежду для мальчиков, а не для девочек. Более того, в 9-летнем возрасте наследница голливудских кинозвезд потребовала, чтобы ее называли Джоном.Слухи о том, что Шайло хочет сменить пол, долгое время обсуждаются общественностью. Недавно инсайдеры сообщили новую информацию о дочери артистов. Речь идет о том, что 13-летняя девочка якобы уже год принимает гормональные препараты из-за желания стать похожей на мальчика.Зарубежное издание приводит слова источников о том, что решение Шайло поддержали ее родители. Ребенок никогда не воспринимал себя как представительницу женского пола, поэтому начал гормональную терапию для изменения внешности.На фотографиях Шайло в соцсети Instagram можно заметить, что она действительно выглядит как мальчик. Однако это вовсе не является подтверждением слухов о приеме девочкой гормонов. Возможно, она просто любит носить мальчишескую одежду.