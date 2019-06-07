«МегаФон» и Cinia Oy соединят оптоволоконным кабелем Хельсинки и Токио





Российская и финская стороны договорились создать первую трансарктической коммуникационной линии между странами Европы и Азии в ходе ежегодного Петербургского международного экономического форума. Помимо Cinia Oy и «МегаФона» в проекте участвуют и другие партнеры, а также международные финансовые структуры. Концепция программы предусматривает прокладку оптоволоконного кабеля от столицы Финляндии до столицы Японии. Линия пройдет по российскому арктическому побережью, работы будут вестись на дне Северного Ледовитого океана. Протяженность сети оценивается в 10 тысяч километров.По словам Геворка Вермишяна, руководителя «МегаФона», предварительный объем капиталовложений, необходимый для реализации проекта, составляет 0,8 - 1,2 млрд долларов, а возможность рассчитать окончательную сумму инвестиций появится по результатам исследований.Аналитики заявляют, что проведение работ займет от трех до пяти лет, Несмотря на то, что осуществление проекта будет осложняться особенностями климата, эксперты называют его «правильным решением», поскольку он обеспечит кратчайший путь доставки трафика между Европой и Дальним Востоком.