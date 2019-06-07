Обнаружен диск холодного газа вокруг черной дыры в нашей галактике
Американские астрономы открыли ранее неизвестный науке диск холодного газа вокруг гигантской черной дыры, расположенной в центральной части нашей галактики. По словам исследователей, расстояние «неуловимого диска» до нашей планеты составляет приблизительно 26 тысяч световых лет.
Экспертам из Национальной радиоастрономической обсерватории удалось сделать открытие на основании данных, полученных с помощью оптического прибора ALMA. В научных кругах и раньше существовало мнение, что вокруг гигантской черной дыры под названием Стрелец A* вращаются газовые потоки, отличающиеся как невероятно высокими, так и относительно низкими температурами.
В результате предыдущих наблюдений специалисты, применив рентгеновские телескопы, обнаружили горячую часть этих потоков. Согласно расчетам ученых, ее температура достигает 10 млн °C. Новое исследование позволило открыть огромные объемы более холодного водорода в агрегатном состоянии газа. Дистанция от него до черной дыры относительно небольшая (с учетом космических параметров) – около 1000 астрономических единиц, а его температура оценивается примерно в 10 тыс. °C.
По словам одного из авторов научной работы Елены Мурчиковой, важность открытия заключается в том, что исследователям впервые удалось получить изображения и изучить особенности вращения «неуловимого диска». В перспективе ученые намерены узнать новые сведения о черной дыре Стрелец A* и раскрыть некоторые ее тайны.
Экспертам из Национальной радиоастрономической обсерватории удалось сделать открытие на основании данных, полученных с помощью оптического прибора ALMA. В научных кругах и раньше существовало мнение, что вокруг гигантской черной дыры под названием Стрелец A* вращаются газовые потоки, отличающиеся как невероятно высокими, так и относительно низкими температурами.
В результате предыдущих наблюдений специалисты, применив рентгеновские телескопы, обнаружили горячую часть этих потоков. Согласно расчетам ученых, ее температура достигает 10 млн °C. Новое исследование позволило открыть огромные объемы более холодного водорода в агрегатном состоянии газа. Дистанция от него до черной дыры относительно небольшая (с учетом космических параметров) – около 1000 астрономических единиц, а его температура оценивается примерно в 10 тыс. °C.
По словам одного из авторов научной работы Елены Мурчиковой, важность открытия заключается в том, что исследователям впервые удалось получить изображения и изучить особенности вращения «неуловимого диска». В перспективе ученые намерены узнать новые сведения о черной дыре Стрелец A* и раскрыть некоторые ее тайны.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:23