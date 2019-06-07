Обнаружен диск холодного газа вокруг черной дыры в нашей галактике





Экспертам из Национальной радиоастрономической обсерватории удалось сделать открытие на основании данных, полученных с помощью оптического прибора ALMA. В научных кругах и раньше существовало мнение, что вокруг гигантской черной дыры под названием Стрелец A* вращаются газовые потоки, отличающиеся как невероятно высокими, так и относительно низкими температурами.В результате предыдущих наблюдений специалисты, применив рентгеновские телескопы, обнаружили горячую часть этих потоков. Согласно расчетам ученых, ее температура достигает 10 млн °C. Новое исследование позволило открыть огромные объемы более холодного водорода в агрегатном состоянии газа. Дистанция от него до черной дыры относительно небольшая (с учетом космических параметров) – около 1000 астрономических единиц, а его температура оценивается примерно в 10 тыс. °C.По словам одного из авторов научной работы Елены Мурчиковой, важность открытия заключается в том, что исследователям впервые удалось получить изображения и изучить особенности вращения «неуловимого диска». В перспективе ученые намерены узнать новые сведения о черной дыре Стрелец A* и раскрыть некоторые ее тайны.