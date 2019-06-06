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Избежать грыжи во время занятий спортом поможет правильная обувь

Эксперты рассказали, как обезопасить себя от грыжи во время тренировок. Людям, желающим получить от занятий спортом пользу, советуют подобрать правильную обувь, подходящую для определенного вида физической нагрузки.
Избежать грыжи во время занятий спортом поможет правильная обувь

Любителям бега следует обзавестись кроссовками на гибкой подошве с амортизацией разного типа: воздушные подушки, пружины по всей длине или под пяткой. В данном случае удастся облегчить нагрузку на позвоночник и суставы. Правильная высота каблука по отношению к подошве - не менее 1,5 см, а общий вес кроссовок не должен превышать 400 г.

Для силовых тренировок подойдет обувь на твердой и жесткой основе, способной обеспечить стопам устойчивость, иначе результативность упражнений снизится, и возрастет риск травмы коленей. Кроссовки должны плотно прилегать к ноге и хорошо ее удерживать, а подошва не скользить, пишут «Аргументы Недели».

При аэробных нагрузках, предусматривающих быстрый темп, лучше выбрать легкую обувь с сетчатым верхом, гибким и мягким низом. Интенсивный тренинг - кроссфит не потерпит кроссовок с подошвой, сделанной из геля или пены. Избежать грыжи поможет обувь на устойчивой и жесткой основе с хорошим сцеплением, которая не пружинит. Воздухопроницаемость кроссовок может обеспечить сетчатый верх.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:22

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