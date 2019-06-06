Компания Razer представила свои первые легкие наушники Kraken X





Новые наушники производитель позиционирует как альтернативу «тяжелым и потным» устройствам. Kraken X от Razer весит всего 250 г, имеет подушки из пены с эффектом памяти, приспосабливаемую ленту, сгибаемый микрометр с датчиками подавления фоновых шумов. Гарнитура, подключаемая к консоли, за $50 поступит в продажу не позже этого лета.В Razer заявили, что система объемного звучания формата 7.1, появится во всех наушниках компании стоимостью ниже $99. Устройства с ценником повыше получат функцию «Пространственное Аудио» в качестве стандартной опции. Владельцам брендовых наушников пообещали выслать код ПО для активации нового стандарта звука после регистрации гарнитуры на RazerID.