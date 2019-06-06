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Компания Razer представила свои первые легкие наушники Kraken X
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Компания Razer представила свои первые легкие наушники Kraken X

Производитель профессионального игрового оборудования Razer презентовала первые сверхлегкие наушники бренда под названием Kraken X. В гарнитуре, оцененной в $50, реализовано объемное звучание по стандарту 7.1.
Компания Razer представила свои первые легкие наушники Kraken X

Новые наушники производитель позиционирует как альтернативу «тяжелым и потным» устройствам. Kraken X от Razer весит всего 250 г, имеет подушки из пены с эффектом памяти, приспосабливаемую ленту, сгибаемый микрометр с датчиками подавления фоновых шумов. Гарнитура, подключаемая к консоли, за $50 поступит в продажу не позже этого лета.

В Razer заявили, что система объемного звучания формата 7.1, появится во всех наушниках компании стоимостью ниже $99. Устройства с ценником повыше получат функцию «Пространственное Аудио» в качестве стандартной опции. Владельцам брендовых наушников пообещали выслать код ПО для активации нового стандарта звука после регистрации гарнитуры на RazerID.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:49

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